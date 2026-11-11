SBS Holdings Aktie

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WKN: A0BLCA / ISIN: JP3163500006

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11.11.2026 11:41:06

SBS Transit Q3 net profit rises 35.5% to S$19.6 million on provision write-back

A write-back of S$13 million of fuel provisions from prior years lifts earnings, even as revenue slips 1.1%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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SBS Transit Ltd Board Lot Of 500 3,56 0,00% SBS Transit Ltd Board Lot Of 500

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