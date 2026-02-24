Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
24.02.2026 11:38:33
SBS Transit reports 13% drop in FY2025 net profit, proposes special dividend of S$0.3199 per share
Revenue declined 2.7% to S$1.52 billion, from S$1.56 billion a year priorWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SBS Transit Ltd Board Lot Of 500
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SBS Transit Ltd Board Lot Of 500
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SBS Holdings Inc
|4 270,00
|2,77%
|SBS Transit Ltd Board Lot Of 500
|3,44
|1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt startet höher in den Mittwochshandel. Am deutschen Markt sind ebenfalls Startgewinne zu sehen. An den Börsen in Asien prägen zur Wochenmitte Aufschläge das Bild