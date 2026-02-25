SBS Holdings Aktie
WKN: A0BLCA / ISIN: JP3163500006
|
25.02.2026 03:07:54
SBS Transit shares end 10.8% higher to new record on S$0.4065 dividend
It’s rewarding shareholders with final dividend of S$0.0866 and special dividend of S$0.3199 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SBS Holdings Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.