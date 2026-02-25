SBS Transit Aktie
WKN: A0DP7N / ISIN: SG1F58858209
|
25.02.2026 03:07:54
SBS Transit shares jump 10.4% to new record on S$0.4065 dividend
It’s rewarding shareholders with final dividend of S$0.0866 and special dividend of S$0.3199 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SBS Transit Ltd Board Lot Of 500
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SBS Transit Ltd Board Lot Of 500
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SBS Transit Ltd Board Lot Of 500
|3,44
|1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.