Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
25.02.2026 03:07:54
SBS Transit shares rise 10.4% to hit all-time high on special dividend proposal
The group says it will pay a special dividend, in addition to a final dividendWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!