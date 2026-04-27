SBT Ultrasonic Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SBT Ultrasonic Technology A gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat SBT Ultrasonic Technology A im vergangenen Quartal 198,2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SBT Ultrasonic Technology A 147,6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at