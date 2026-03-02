SBT Ultrasonic Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SBT Ultrasonic Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel hatte SBT Ultrasonic Technology A 0,580 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SBT Ultrasonic Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 253,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 176,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,02 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,760 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat SBT Ultrasonic Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 33,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 774,01 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 580,20 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,21 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 797,00 Millionen CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at