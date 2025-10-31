SBT Ultrasonic Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SBT Ultrasonic Technology A hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,32 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 195,7 Millionen CNY ausgewiesen.

