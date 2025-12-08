|
08.12.2025 06:31:29
SBW: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SBW hat am 05.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 73,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SBW 80,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 23,45 Milliarden KRW gegenüber 21,99 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
