SC Asset öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SC Asset hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 THB gegenüber 0,110 THB im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 7,29 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,360 THB beziffert, während im Vorjahr 0,400 THB je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,62 Prozent auf 20,46 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,59 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
