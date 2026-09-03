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03.09.2026 06:31:29
SC Electrica: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SC Electrica äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
SC Electrica hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,590 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 631,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 488,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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