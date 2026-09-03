SC Electrica gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SC Electrica präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte SC Electrica 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 631,2 Millionen USD – ein Plus von 29,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SC Electrica 488,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at