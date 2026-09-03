SC Electrica SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SC Electrica SA präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 RON beziffert, während im Vorjahresquartal 0,660 RON je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat SC Electrica SA im vergangenen Quartal 2,82 Milliarden RON verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SC Electrica SA 2,17 Milliarden RON umsetzen können.

Redaktion finanzen.at