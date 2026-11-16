SC ENGINEERING hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SC ENGINEERING hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 99,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -130,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 21,04 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 56,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at