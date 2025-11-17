SC ENGINEERING stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SC ENGINEERING hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -130,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 84,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48,09 Milliarden KRW – eine Minderung von 8,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 52,84 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at