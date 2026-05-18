SC ENGINEERING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SC ENGINEERING lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 81,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -42,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SC ENGINEERING in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,26 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 36,05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at