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28.05.2026 06:31:29
Scailex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Scailex veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 ILS je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 261,8 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 282,3 Millionen ILS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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