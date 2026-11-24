Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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24.11.2026 10:29:04
Scaling care to billions: AI in treatment and the race against time
How AI, augmented reality and remote robotics could help doctors treat heart and stroke conditions sooner, bringing specialist expertise to more patients.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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Nachrichten zu Philips N.V.
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03.11.26
|Philips-Aktie im Plus: Bessere Marge trifft auf zusätzliche Rückstellung (dpa-AFX)
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03.11.26
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02.11.26
|Ausblick: Philips veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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19.10.26
|Erste Schätzungen: Philips stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Philips-Aktie dennoch tiefrot: Optimistischer bei Margenziel (dpa-AFX)
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28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
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28.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
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27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
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|05.11.26
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