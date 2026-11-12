Scandal Forces Jensen Huang Out at Nvidia. Here's How Investors Should Consider Nvidia Stock Now.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) has spent the past several years establishing itself as the dominant supplier of artificial intelligence processors. Now the company faces a problem that has nothing to do with its chips, its competition, or the enormous demand for AI computing power.

It's a problem of replacing its founder and CEO, Jensen Huang.

Huang resigned Thursday from Nvidia, four days after Nvidia's board of directors opened an independent investigation into reports that a foreign intelligence operation had targeted Huang. The announcement followed Huang's admission that he had been unfaithful to his wife, raising questions about his relationship with a woman suspected of working for Chinese intelligence.

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