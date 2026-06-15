Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.06.2026 11:07:49
Scandal-hit KPMG Australia will not bid for new federal work until end-September
State and federal agencies are reviewing their current contracts, private sector clients have also cut tiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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