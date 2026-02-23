23.02.2026 06:31:29

Scandbook vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Scandbook hat am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,33 SEK gegenüber 1,37 SEK im Vorjahresquartal.

Scandbook hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 150,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 113,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,03 SEK. Im Vorjahr waren 3,44 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,40 Prozent auf 489,31 Millionen SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 416,80 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

