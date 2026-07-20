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20.07.2026 06:31:29
Scandi Standard AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Scandi Standard AB hat am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,80 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,29 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,69 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,54 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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