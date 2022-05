Scandi Standard AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scandi Standard AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,146 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scandi Standard AB ein EPS von 0,840 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Scandi Standard AB 2,79 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,47 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,054 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,63 Milliarden SEK geschätzt worden war.

