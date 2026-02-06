Scandi Standard AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Scandi Standard AB lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,47 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scandi Standard AB 0,610 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,44 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 3,17 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,47 Milliarden SEK erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,61 SEK gegenüber 4,20 SEK im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Scandi Standard AB im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,08 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 13,02 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,47 SEK und einem Umsatz von 14,10 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at