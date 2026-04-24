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24.04.2026 06:31:29
Scandic Hotels Group AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Scandic Hotels Group AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,91 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,990 SEK erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scandic Hotels Group AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,69 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,55 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,756 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 4,70 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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