Scandic Hotels Group AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Scandic Hotels Group AB stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1,63 SEK. Im letzten Jahr hatte Scandic Hotels Group AB einen Gewinn von 1,25 SEK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 6,00 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scandic Hotels Group AB 5,80 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,89 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 6,02 Milliarden SEK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at