19.02.2026 06:31:28

Scandic Hotels Group AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Scandic Hotels Group AB lud am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,600 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent auf 5,58 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,49 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 SEK sowie einen Umsatz von 5,59 Milliarden SEK belaufen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,90 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Scandic Hotels Group AB 3,43 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 22,29 Milliarden SEK, während im Vorjahr 21,96 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 4,87 SEK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 22,29 Milliarden SEK, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen