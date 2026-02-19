Scandic Hotels Group AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Scandic Hotels Group AB lud am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,600 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent auf 5,58 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,49 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 SEK sowie einen Umsatz von 5,59 Milliarden SEK belaufen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,90 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Scandic Hotels Group AB 3,43 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 22,29 Milliarden SEK, während im Vorjahr 21,96 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 4,87 SEK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 22,29 Milliarden SEK, befunden.

Redaktion finanzen.at