Scandic Hotels Group AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Scandic Hotels Group AB äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,02 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,59 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,88 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,37 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,37 SEK sowie einem Umsatz von 6,91 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at