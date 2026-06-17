ScandiDos AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ScandiDos AB hat am 16.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,3 Millionen SEK umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,060 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ScandiDos AB 0,010 SEK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat ScandiDos AB im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 54,22 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 61,84 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at