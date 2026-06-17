|
17.06.2026 06:31:29
ScandiDos AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ScandiDos AB hat am 16.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,3 Millionen SEK umgesetzt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,060 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ScandiDos AB 0,010 SEK je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahr hat ScandiDos AB im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 54,22 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 61,84 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUSA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX schließt mit Verlusten -- DAX beendet Handel etwas fester -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag Verluste. Der DAX verzeichnete leichte Gewinne. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.