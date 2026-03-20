ScandiDos AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ScandiDos AB hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 SEK gegenüber 0,020 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,7 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 22,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at