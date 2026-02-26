26.02.2026 06:31:29

Scandinavian Airport and Road Systems Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scandinavian Airport and Road Systems Registered hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 24,4 Millionen SEK gegenüber 12,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,270 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,570 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 42,36 Millionen SEK, während im Vorjahr 41,05 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
