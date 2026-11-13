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13.11.2026 06:31:28
Scandinavian Astor Group Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Scandinavian Astor Group Registered hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,11 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scandinavian Astor Group Registered 0,060 SEK je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scandinavian Astor Group Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 218,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 250,5 Millionen SEK im Vergleich zu 78,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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