Scandinavian Astor Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Scandinavian Astor Group Registered lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,09 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Astor Group Registered 0,030 SEK je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scandinavian Astor Group Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 170,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 90,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at