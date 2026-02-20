Scandinavian Astor Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Scandinavian Astor Group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 189,2 Millionen SEK – ein Plus von 107,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scandinavian Astor Group Registered 91,3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,690 SEK gegenüber 0,010 SEK im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 94,30 Prozent auf 433,25 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 222,98 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,532 SEK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 424,33 Millionen SEK, befunden.

Redaktion finanzen.at