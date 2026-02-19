Scandinavian ChemoTech Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Scandinavian ChemoTech Registered B gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Scandinavian ChemoTech Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,7 Millionen SEK ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,340 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,660 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 12,29 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,57 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at