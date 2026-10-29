Scandinavian ChemoTech Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Scandinavian ChemoTech Registered B veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,05 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,050 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,4 Millionen SEK – ein Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scandinavian ChemoTech Registered B 3,3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at