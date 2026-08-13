Scandinavian ChemoTech Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Scandinavian ChemoTech Registered B veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,3 Millionen SEK, gegenüber 3,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at