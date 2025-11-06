Scandinavian ChemoTech Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Scandinavian ChemoTech Registered B präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Scandinavian ChemoTech Registered B ein Ergebnis je Aktie von -0,140 SEK vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scandinavian ChemoTech Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at