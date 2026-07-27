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27.07.2026 06:31:29
Scandinavian Enviro Systems AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Scandinavian Enviro Systems AB hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Scandinavian Enviro Systems AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 98,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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