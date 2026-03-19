Scandinavian Tobacco Group A-S Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Scandinavian Tobacco Group A-S Registered lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scandinavian Tobacco Group A-S Registered ein EPS von 0,070 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 275,1 Millionen CAD gegenüber 274,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,130 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Scandinavian Tobacco Group A-S Registered 1,05 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 983,86 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at