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18.11.2026 06:31:28
Scandinavian Tobacco Group A-S Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Scandinavian Tobacco Group A-S Registered hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CAD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 257,7 Millionen CAD – eine Minderung von 1,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 261,7 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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