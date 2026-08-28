Scandinavian Tobacco Group A-S Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Scandinavian Tobacco Group A-S Un hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,22 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Scandinavian Tobacco Group A-S Un mit 0,220 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 363,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 358,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at