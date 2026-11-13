Scandinavian Tobacco Group A-S Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Scandinavian Tobacco Group A-S Un ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Scandinavian Tobacco Group A-S Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 369,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 374,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at