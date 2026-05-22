Scandinavian Tobacco Group A-S Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Scandinavian Tobacco Group A-S Un hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Scandinavian Tobacco Group A-S Un 291,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 278,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at