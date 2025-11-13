|
13.11.2025
Scandinavian Tobacco Group A-S Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Scandinavian Tobacco Group A-S Un präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Tobacco Group A-S Un 0,270 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 369,1 Millionen USD – ein Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scandinavian Tobacco Group A-S Un 357,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
