Scandinavian Tobacco Group A-S Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Scandinavian Tobacco Group A-S Un präsentierte in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent auf 365,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,640 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,39 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

