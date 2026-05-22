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22.05.2026 06:31:29
Scandinavian Tobacco Group AS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Scandinavian Tobacco Group AS hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 DKK. Im Vorjahresviertel waren 0,700 DKK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Scandinavian Tobacco Group AS im vergangenen Quartal 1,86 Milliarden DKK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scandinavian Tobacco Group AS 1,97 Milliarden DKK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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