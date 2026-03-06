Scandinavian Tobacco Group AS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Scandinavian Tobacco Group AS stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 2,10 DKK gegenüber 2,80 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,46 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Milliarden DKK.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,15 DKK sowie einem Umsatz von 2,38 Milliarden DKK in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,50 DKK. Im Vorjahr waren 11,50 DKK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Scandinavian Tobacco Group AS 9,04 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 9,20 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,87 DKK und einen Umsatz von 9,06 Milliarden DKK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at