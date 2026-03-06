06.03.2026 06:31:28

Scandinavian Tobacco Group AS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Scandinavian Tobacco Group AS stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 2,10 DKK gegenüber 2,80 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,46 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Milliarden DKK.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,15 DKK sowie einem Umsatz von 2,38 Milliarden DKK in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,50 DKK. Im Vorjahr waren 11,50 DKK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Scandinavian Tobacco Group AS 9,04 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 9,20 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,87 DKK und einen Umsatz von 9,06 Milliarden DKK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:29 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:50 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen