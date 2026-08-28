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28.08.2026 06:31:29
Scandinavian Tobacco Group AS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Scandinavian Tobacco Group AS hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2,80 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Tobacco Group AS 2,90 DKK je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scandinavian Tobacco Group AS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,33 Milliarden DKK im Vergleich zu 2,36 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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