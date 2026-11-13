Scandinavian Tobacco Group AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Scandinavian Tobacco Group AS ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Scandinavian Tobacco Group AS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 3,70 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scandinavian Tobacco Group AS noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 DKK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,43 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,36 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at